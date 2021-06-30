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Власти Кемерова объяснили отсутствие новых автобусов на маршруте из Кировского района

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Жители Кемерова стали жаловаться на отсутствие новой техники, которая недавно поступила в город и должна была начать движение по маршруту из Кировского района города.

Кемеровчане решили напомнить о поступлении в город по федеральной программе 15 новых автобусов большое вместимости. Еще в конце мая власти сообщили, что транспорт будет обеспечивать движение по маршруту № 51А "ост. 21-й микрорайон - ост. площадь Волкова", однако до сих пор новые автобусы на рейсы не выходили.

- Июнь заканчивается, а обещанные автобусы не появились на маршруте 51А, - написал житель Кемерова на портале "Кузбасс.Онлайн".

В ответ на это власти сообщили, что по информации МБУ "УЕЗТУ", автобусы поступили в Кемерово 25 июня, а причиной задержки их работы стала настройка навигационного оборудования. Отмечается, что после проведения необходимых процедур транспорт выйдет на линию.


Напомним, ранее редакция AVOKADO публиковала официальный ответ властей на жалобу кемеровчан, который оказались недовольны работой городского маршрута № 23.

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