Власти Кемерова объяснили отсутствие аквапарка в городе проблемами с инвесторами

Кемеровский аквапарк до сих пор не возвели из-за трудностей с инвестициями, пояснил на заседании горсовета Илья Середюк.

– Те инвесторы, которые были, пока они оказались несостоятельными, хотя есть площади и мощности для обеспечения всем необходимым этого объекта. Надеемся на привлечение инвестиций, – сообщил градоначальник.

Создание аквапарка – это история про коммерцию, а не про спортивные секции, отметил мэр.

Ранее сообщалось, что "Кузбасский водный центр" в прошлом году пообещал возобновить строительство аквапарка в Кемерове, но этому помешали проблемы с проектной документацией. Уже в текущем году после устранения нарушений компания не подала повторную заявку.