Власти Кемерова объяснили невыполнение рейсов общественного транспорта

Кемеровчане посетовали в социальных сетях на то, что рейсы общественного транспорта выполняются нерегулярно. Речь шла о маршрутном такси №40т, а также автобусах №54 и №67. Корреспондент AVOKADO обратился за комментарием в мэрию областной столицы.

‒ Обслуживание маршрутов 54, 67, 40т осуществляют частные перевозчики, которые в настоящее время не обеспечивают стопроцентного выполнения рейсов, ‒ рассказали специалисты кемеровской администрации.

Также сотрудники мэрии отметили, что с приобретением новых автобусов, данные маршруты будет обслуживать современный городской транспорт.

Напомним, что данные меры будут приняты в рамках транспортной реформы.