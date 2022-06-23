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Власти Кемерова объяснили невыполнение рейсов общественного транспорта

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Сотрудники администрации кузбасской столицы прокомментировали жалобы горожан на долгое ожидание маршруток и автобусов.

Кемеровчане посетовали в социальных сетях на то, что рейсы общественного транспорта выполняются нерегулярно. Речь шла о маршрутном такси №40т, а также автобусах №54 и №67. Корреспондент AVOKADO обратился за комментарием в мэрию областной столицы.

‒ Обслуживание маршрутов 54, 67, 40т осуществляют частные перевозчики, которые в настоящее время не обеспечивают стопроцентного выполнения рейсов, ‒ рассказали специалисты кемеровской администрации.

Также сотрудники мэрии отметили, что с приобретением новых автобусов, данные маршруты будет обслуживать современный городской транспорт.


Напомним, что данные меры будут приняты в рамках транспортной реформы.

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