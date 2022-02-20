Власти Кемерова объяснили нехватку общественного транспорта

Постоянные читатели интернет-журнала AVOKADO ранее сообщали, что не смогли воспользоваться привычными им маршрутами и были вынуждены подолгу стоять на остановках, чтобы уехать хоть на каком-то транспорте. Проблемы возникли с автобусом №51, троллейбусом №1, маршрутными такси №5, 33, 15. Корреспондент интернет-журнала направил соответствующий запрос в администрацию Кемерова.

По автобусу №51 был проведен анализ за 15 и 16 февраля. Один из рейсов, который должен был прибыть на остановку "Парк Ангелов" в 17:52, не вы был выполнен, так как водитель заболел. На следующий день на маршрут вышли все автобусы.

Также 15 февраля наблюдалась нехватка троллейбусов №1. Сотрудники мэрии сообщили журналисту AVOKADO, что на линии работало лишь три машины из шести. Причиной этому стала техническая неисправность. А вот маршрутка №5 в тот день была лишь одна из шести плановых. Выяснилось, такая ситуация возникла из-за нехватки водителей.

Маршрутки №15, по данным специалистов, на рейсах все же были. Не удалось отследить лишь №33т, из-за того, что его обсуживает индивидуальный предприниматель.