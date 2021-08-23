Власти Кемерова объяснили недовыпуск общественного транспорта на городские маршруты

Как рассказала жительница кузбасской столицы, вместе с внучкой ей пришлось около часа ждать маршрутку № 7 "Драмтеатр – Детский сад" на остановке по улице Дружбы.

- Маршрут 7 ну очень плохо ходит. Можно ли принять какие то меры, - написала кемеровчанка на портале "Кузбасс Онлайн".

В ответ на это представители администрации сообщили, что в настоящее время в городе происходит недовыпуск автобусов на маршруты пассажирского транспорта и касается это не только маршрута № 7. Причиной сложившейся ситуации стал дефицит водителей.

- Рекомендуем заявителю, заранее уточнять информацию о наличии на линии автобусов по маршруту № 7 т. Руководство АО "КТК" предпринимает всевозможные меры по стабилизации перевозочного процесса, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее власти Кемеровской области заявили, что на маршруты вышли все новые автобусы, поступившие в регион к 300-летию.