Власти Кемерова объяснили многочисленные ямы около вокзала погодой

В администрации города Кемерово уточнили, что в настоящий момент восстановить разбитое дорожное полотно у главного городского вокзала невозможно из-за сезонных подвижек грунта. Из этого следует, что ямы, которые ранее запечатлели местные граждане, до наступления лета никуда не исчезнут.

– Ремонт запланирован на начало июня, – отметили в мэрии.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала читателям, что колесо пассажирского автобуса провалилось под землю у кемеровского вокзала.