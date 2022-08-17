Кемеровчанка поинтересовалась в социальных сетях, почему в новых автобусах функционирует отопление даже в теплую погоду. В частности, горожанка заявила, что на маршруте №7 в 27-градусную жару якобы был включен обогрев салона.

‒ Неужели нельзя отрегулировать, чтобы летом салон не отапливался? ‒ задала вопрос жительница областного центра.

В ответ сотрудники администрации города заявили, что все новые автобусы соответствуют установленным требованиям. В жаркую погоду распахиваются расположенные на крыше люки, а пассажиры могут открыть "форточки" в боковых окнах. Также специалисты объяснили "отопление" салона работой системы, понижающей температуру двигателя.

‒ Поскольку охлаждение двигателя происходит путем циркуляции воды по периметру автобуса, создается ощущение работы салонного отопителя при его выключенном состоянии, ‒ рассказали представители кемеровской мэрии.

Напомним, что новые автобусы появились на улицах кузбасской столицы в ходе транспортной реформы. Примерные сроки ее завершения ранее обозначили власти города.