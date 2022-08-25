Власти Кемерова назвали сроки открытия Красноармейского моста

Кемеровчане поинтересовались в социальных сетях о том, как продвигается ремонт Красноармейского моста через Искитимку. На сегодняшний день, 25 августа, работы продолжаются уже несколько недель.

‒ Как идет процесс? В графике? Какие перспективы? ‒ гласит обращение одного из горожан.

В ответ представители кемеровской администрации рассказали, что ориентировочный срок открытия моста для движения ‒ октябрь 2022 года. Полное завершение работ запланировано на следующий год.

Напомним, Красноармейский мост закрыли для движения автомобилей 30 июля текущего года.