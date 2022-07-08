Власти Кемерова назвали места продажи сельхозпродукции

На сегодняшний день в Кемерове установлены 24 открытые площадки, на которых садоводы могут предложить для покупки свою продукцию. При этом на сезонные товары, такие как овощи, ягоды и зелень, разрешение на право торговли не нужно.

Кемеровчане могут продать свои сельхозпродукты на точках вблизи зданий по адресам:

пр. Ленина, 75,

ул. Рукавишникова, 5,

по. Октябрьский, 68,

пр. Химиков, 41,

ул. Марковцева, 20,

пр. Ленина, 116,

пер. Щетинкина, 16,

пр. Кузнецкий, 108,

ул. В. Волошиной, 15,

ул. Радищева, 6,

ул. Сибиряков-Гвардейцев, 16,

ул. Ю. Двужильного, 32,

б-р Сосновый, 3/1,

пр. Шахтеров, 111,

пр. Шахтеров, 65 и 65а,

ул. Леонова, 13,

ул. Инициативная, 35,

ул. Халтурина, 37а,

б-р Осенний, 1,

ул. Варяжская, 15 и 17,

ул. Стахановская, № 23а,

ул. Коломейцева, 10,

б-р Строителей, 15,

ул. Сарыгина, 27.

В пресс-службе администрации кузбасской столицы также напомнили, что за торговлю в неустановленных для этого местах горожане могут получить штраф от 2 500 до 5 000 рублей.