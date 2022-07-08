Власти Кемерова назвали места продажи сельхозпродукции

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Мэрия кузбасской столицы рассказала о точках, где горожане могут продать свои товары.

На сегодняшний день в Кемерове установлены 24 открытые площадки, на которых садоводы могут предложить для покупки свою продукцию. При этом на сезонные товары, такие как овощи, ягоды и зелень, разрешение на право торговли не нужно.


Кемеровчане могут продать свои сельхозпродукты на точках вблизи зданий по адресам:

  • пр. Ленина, 75,
  • ул. Рукавишникова, 5,
  • по. Октябрьский, 68,
  • пр. Химиков, 41,
  • ул. Марковцева, 20,
  • пр. Ленина, 116,
  • пер. Щетинкина, 16,
  • пр. Кузнецкий, 108,
  • ул. В. Волошиной, 15,
  • ул. Радищева, 6,
  • ул. Сибиряков-Гвардейцев, 16,
  • ул. Ю. Двужильного, 32,
  • б-р Сосновый, 3/1,
  • пр. Шахтеров, 111,
  • пр. Шахтеров, 65 и 65а,
  • ул. Леонова, 13,
  • ул. Инициативная, 35,
  • ул. Халтурина, 37а,
  • б-р Осенний, 1,
  • ул. Варяжская, 15 и 17,
  • ул. Стахановская, № 23а,
  • ул. Коломейцева, 10,
  • б-р Строителей, 15,
  • ул. Сарыгина, 27.

В пресс-службе администрации кузбасской столицы также напомнили, что за торговлю в неустановленных для этого местах горожане могут получить штраф от 2 500 до 5 000 рублей.

Да!
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