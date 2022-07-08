Власти Кемерова назвали места продажи сельхозпродукции

На сегодняшний день в Кемерове установлены 24 открытые площадки, на которых садоводы могут предложить для покупки свою продукцию. При этом на сезонные товары, такие как овощи, ягоды и зелень, разрешение на право торговли не нужно.
Кемеровчане могут продать свои сельхозпродукты на точках вблизи зданий по адресам:
- пр. Ленина, 75,
- ул. Рукавишникова, 5,
- по. Октябрьский, 68,
- пр. Химиков, 41,
- ул. Марковцева, 20,
- пр. Ленина, 116,
- пер. Щетинкина, 16,
- пр. Кузнецкий, 108,
- ул. В. Волошиной, 15,
- ул. Радищева, 6,
- ул. Сибиряков-Гвардейцев, 16,
- ул. Ю. Двужильного, 32,
- б-р Сосновый, 3/1,
- пр. Шахтеров, 111,
- пр. Шахтеров, 65 и 65а,
- ул. Леонова, 13,
- ул. Инициативная, 35,
- ул. Халтурина, 37а,
- б-р Осенний, 1,
- ул. Варяжская, 15 и 17,
- ул. Стахановская, № 23а,
- ул. Коломейцева, 10,
- б-р Строителей, 15,
- ул. Сарыгина, 27.
В пресс-службе администрации кузбасской столицы также напомнили, что за торговлю в неустановленных для этого местах горожане могут получить штраф от 2 500 до 5 000 рублей.
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