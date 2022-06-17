Власти Кемерова нашли создателя проекта новых лестниц на набережной Томи

По данным властей столицы Кузбасса, специалисты приступят к разработке проекта спусков к Томи на главной городской набережной уже в этом году. К слову, в администрации добавили, что подрядчик был выбран в рамках проведения открытого аукциона.

– Источник финансирования и сроки обновления лестниц будут известны после получения проектно-сметной документации, – сообщил представитель кемеровской мэрии AVOKADO.

Ранее редакция писала, что в правительстве приняли решение заменить аварийные лестницы на кемеровской набережной на новые. Тогда стартовая цена контракта составила 8 700 610 рублей.