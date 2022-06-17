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Власти Кемерова нашли создателя проекта новых лестниц на набережной Томи

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В кемеровской администрации выбрали подрядчика, который разработает для города проект новых лестничных спусков к реке Томь. Все подробности журналист AVOKADO выведал в мэрии.

По данным властей столицы Кузбасса, специалисты приступят к разработке проекта спусков к Томи на главной городской набережной уже в этом году. К слову, в администрации добавили, что подрядчик был выбран в рамках проведения открытого аукциона.

Источник финансирования и сроки обновления лестниц будут известны после получения проектно-сметной документации, – сообщил представитель кемеровской мэрии AVOKADO.

Ранее редакция писала, что в правительстве приняли решение заменить аварийные лестницы на кемеровской набережной на новые. Тогда стартовая цена контракта составила 8 700 610 рублей.

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