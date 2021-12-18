Власти Кемерова направят миллиарды рублей на снос частного сектора

Градоначальник Кемерова сообщил, что в городе планируется массовый снос частного сектора. Ликвидации подлежат около трех с половиной тысяч домов, расположенных вдоль улицы Сибиряков-Гвардейцев на территории от улицы Соборной до улицы Терешковой. На данные работы будет направлено около двух миллиардов рублей. Об этом Илья Середюк рассказал журналисту VSE42.Ru.

Мэр кузбасской столицы отметил, что ликвидация зданий связана с расширением улицы Сибиряков-Гвардейцев до шести полос. Проведение данных работ запланировано на 2022-2023 годы.

Власти уже начали выпускать постановления об изъятии имущества горожан.