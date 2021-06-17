Власти Кемерова напомнили о проверках обязательного для граждан масочного режима

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В администрации кузбасской столицы напомнили о рейдах, касающихся масочного режима, соблюдение которого является обязанностью граждан.

По данным властей, с августа 2020 года в городе Кемерово работают специальные группы, состоящие из представителей городской мэрии, администрации правительства Кузбасса, а также сотрудников полиции и Росгвардии.


Такие рейды проводятся в общественном транспорте и на объектах потребительского рынка для выявления нарушений масочного режима. Власти также напомнили, что ношение маски является "не рекомендацией, а обязанностью".


В текущем месяце проверки прошли на 650 различных объектах. Число выявленных нарушений при этом достигло 56, говорится на сайте кемеровской администрации.


Напомним, в Кемеровской области снова вступили в силу некоторые ограничения из-за усиленного распространения коронавирусной инфекции.

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