Власти Кемерова напомнили о проверках обязательного для граждан масочного режима

По данным властей, с августа 2020 года в городе Кемерово работают специальные группы, состоящие из представителей городской мэрии, администрации правительства Кузбасса, а также сотрудников полиции и Росгвардии.

Такие рейды проводятся в общественном транспорте и на объектах потребительского рынка для выявления нарушений масочного режима. Власти также напомнили, что ношение маски является "не рекомендацией, а обязанностью".

В текущем месяце проверки прошли на 650 различных объектах. Число выявленных нарушений при этом достигло 56, говорится на сайте кемеровской администрации.

Напомним, в Кемеровской области снова вступили в силу некоторые ограничения из-за усиленного распространения коронавирусной инфекции.