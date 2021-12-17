Власти Кемерова намерены сделать двухстороннее движение на загруженной улице

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Кемеровские власти запланировали организовать двустороннее движение на одной из загруженных улиц города.

Глава города Кемерово Илья Середюк заявил о возможности организовать двухстороннее движение на проблемном участке дороги по улице Мичурина, где регулярно образуются заторы в час-пик, а также возникают мощные пробки в течении дня, передает VSE42.Ru.


Чиновник отметил, что местные власти пристально следят за ситуацией на указанной территории. Кроме того, он обратил внимание жителей на строительство нового участка улицы Мичурина от Сибиряков-Гвардейцев до Автозаводской. По его словам, рассматривается возможность организовать на проезжей части двухстороннее движение с дополнительными ограничениями по перемещению большегрузов.

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