Власти Кемерова начали выкуп домов в частном секторе

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Сотрудники мэрии кузбасской столицы сообщили о заключении первых соглашений с собственниками домов ликвидируемого частного сектора.

Сегодня, 28 января, двое собственников квартир на улице Гагарина подписали соглашения с кемеровской администрацией. Жилье горожан будет передано городу взамен на компенсационные выплаты. Кемеровчанка рассказала, что потратит полученные средства на первый взнос по договору на приобретение квартиры в строящемся доме. Второй собственник также решил потратить компенсацию на приобретение жилья.

‒ Деньги поступают на счет, реквизиты которого указаны в соглашении. Сроки освобождения земельного участка и объекта недвижимости определяются соглашением, с учетом пожеланий собственников, ‒ передает слова председателя КУМИ города Кемерово Николая Хаблюка пресс-служба мэрии.

Напомним, что администрация кузбасской столицы планирует выкупить более 300 земельных участков с расположенными на них объектами. В дальнейшем на освобожденной от построек территории будут проложены инженерно-транспортные коммуникации. Работа приемной по вопросу выкупа участков изменилась из-за коронавируса.

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