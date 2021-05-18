Власти Кемерова начали решать проблему с водой в Улусе после проверки прокуратуры

Жители поселка Улус добились от кемеровских властей обещания об обеспечении на территории селения централизованной подачи воды.

Из текста сообщения, которое появилось в социальных сетях мэра кузбасской столицы Середюка, следует, что совместными усилиями в ходе встречи с селянами им удалось разработать и принять ряд важных решений, касающихся создания в поселке полноценной системы водоснабжения.

Кроме того, специалисты уже выбрали наиболее эффективный вариант подачи воды, а план действий на ближайшее время представлен следующим образом:

гидрологические изыскания;

проектирование;

бурение скважин глубокого залегания;

установка фильтровальной станции;

прокладка водоводов по улицам;

согласование с жителями точек подключения.

Также жители Улуса предложили изменить схему расположения мусорных контейнеров, приготовиться к благоустройству парковой зоны и провести субботник.

Стоит отметить, что ранее блага цивилизации были не доступны для населения кемеровского Улуса. До принятия мер они были вынуждены на протяжении 17 лет жить без водопровода, а питьевую воду получать строго по расписанию.