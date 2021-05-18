Власти Кемерова начали решать проблему с водой в Улусе после проверки прокуратуры

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В Instagram-аккаунте глава города Кемерово Илья Середюк разместил публикацию, в которой сообщил о проведении личной беседы с жителями поселка Улус, откуда регулярно поступали жалобы на проблемы с централизованной подачей воды.

Жители поселка Улус добились от кемеровских властей обещания об обеспечении на территории селения централизованной подачи воды.


Из текста сообщения, которое появилось в социальных сетях мэра кузбасской столицы Середюка, следует, что совместными усилиями в ходе встречи с селянами им удалось разработать и принять ряд важных решений, касающихся создания в поселке полноценной системы водоснабжения.


Кроме того, специалисты уже выбрали наиболее эффективный вариант подачи воды, а план действий на ближайшее время представлен следующим образом:

  • гидрологические изыскания;
  • проектирование;
  • бурение скважин глубокого залегания;
  • установка фильтровальной станции;
  • прокладка водоводов по улицам;
  • согласование с жителями точек подключения.

Также жители Улуса предложили изменить схему расположения мусорных контейнеров, приготовиться к благоустройству парковой зоны и провести субботник.


Стоит отметить, что ранее блага цивилизации были не доступны для населения кемеровского Улуса. До принятия мер они были вынуждены на протяжении 17 лет жить без водопровода, а питьевую воду получать строго по расписанию.

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