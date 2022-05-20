Власти Кемерова начали поиск перевозчиков для электротранспорта

Соответствующие торги, победитель которых получит право на заключение контракта с кемеровскими властями, появились на официальном портале госзакупок. Выигравший аукционы участник сможет осуществлять перевозку пассажиров электротранспортом.

Из документации торгов следует, что пятилетний контракт на перевозки заключается по всем троллейбусным (№ 1, № 3, № 4, № 6, № 7, № 11, № 12 и № 15) и трамвайным (№ 1, № 3, № 5, № 8 и № 10) маршрутам. При этом в будние дни нужно будет обслуживать 57 троллейбусов и 55 трамваев. При этом обязательно, чтобы в салоне транспортных средств были терминалы, совместимые с системой оплаты проезда "Электронный проездной".

Заявки на участие в аукционах принимаются до 30 мая.