Власти Кемерова лишили горожан праздничного фейерверка

Власти Кемерова не будут осуществлять показ фейерверков во время празднования Нового года. Об этом сообщает VSE42.Ru со ссылкой на администрацию кузбасской столицы.

– Запуск фейерверка в новогоднюю ночь не планируется, – рассказал собеседник издания.

Сотрудники мэрии также уведомили, что на Московской площади не будет возведен снежный городок. Кроме того, и установка праздничной ели на данной территории не входит в планы. Тем временем на площади Советов в Кемерове началось сооружение ледового городка.