Власти Кемерова изымут три многоквартирных дома для нужд муниципалитета

Согласно документу, размещенному на сайте городской администрации, муниципалитет претендует на три многоквартирных дома по улице Трофимова в Центральном районе Кемерова. Стоит отметить, что все здания признаны аварийными, а владельцы квартир будут осведомлены о выселении за 10 дней до приватизации.

В данном случае речь идет о шести квартирах в доме по улице Трофимова, 52 и прилегающем к дому земельном участке площадью 1091,11 квадратных метров. Также властям потребовались 13 квартир в доме по улице Трофимова, 47 и девять жилых площадей в доме по адресу улица Трофимова, 46.

В общей сложности в собственность города перейдет более трех тысяч квадратных метров земель в кузбасской столице.