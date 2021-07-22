Власти Кемерова изымут три многоквартирных дома для нужд муниципалитета

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В кузбасской столице в скором времени начнется процедура изъятия квартир под нужды муниципалитета. Подробности рассказали в городской администрации.

Согласно документу, размещенному на сайте городской администрации, муниципалитет претендует на три многоквартирных дома по улице Трофимова в Центральном районе Кемерова. Стоит отметить, что все здания признаны аварийными, а владельцы квартир будут осведомлены о выселении за 10 дней до приватизации.


В данном случае речь идет о шести квартирах в доме по улице Трофимова, 52 и прилегающем к дому земельном участке площадью 1091,11 квадратных метров. Также властям потребовались 13 квартир в доме по улице Трофимова, 47 и девять жилых площадей в доме по адресу улица Трофимова, 46.


В общей сложности в собственность города перейдет более трех тысяч квадратных метров земель в кузбасской столице.

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