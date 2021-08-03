Девять квартир в двух домах Рудничного района по улице Авроры, 3 и переулку Авроры, 5 перейдут в собственность муниципалитета. Об этом заявили в администрации города Кемерово. Власти отметили, что земли от домов также будут переоформлены на новых владельцев.

Стоит отметить, что в первом жилом здании, расположенном на участке площадью 4395 квадратных метров, изъяты пять квартир, в а во втором строении выселению подлежат собственники четырех помещений, также присвоению властей подлежит земля на площади 600 квадратных метров.

В свою очередь жильцам помещений должны поступить копии постановлений об изъятии объектов в течение 10 дней.