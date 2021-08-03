Власти Кемерова изымут девять квартир
в Рудничном районе

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В одном из районов кузбасской столицы запланирована процедура изъятия квартир под нужды муниципалитета. Об этом сообщили в городской администрации.

Девять квартир в двух домах Рудничного района по улице Авроры, 3 и переулку Авроры, 5 перейдут в собственность муниципалитета. Об этом заявили в администрации города Кемерово. Власти отметили, что земли от домов также будут переоформлены на новых владельцев.


Стоит отметить, что в первом жилом здании, расположенном на участке площадью 4395 квадратных метров, изъяты пять квартир, в а во втором строении выселению подлежат собственники четырех помещений, также присвоению властей подлежит земля на площади 600 квадратных метров.


В свою очередь жильцам помещений должны поступить копии постановлений об изъятии объектов в течение 10 дней.

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