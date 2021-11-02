Власти Кемерова изымут более 50 квартир в Рудничном районе города

Согласно документам, опубликованным на сайте мэрии 1 ноября текущего года, изъятию подлежат 25 квартир в домах № 1,3,5,6,7,9 по улице Луганской, девять квартир в домах №1,2,3,5,7 по улице Артельная и 21 квартира в домах №5,6,7,9,11,12,13,14 по улице Кутузова. Также на обозначенных территориях будут изъяты в общей сложности 19 земельных участков, площадью около 600 квадратных метров каждый. Площадь квартир — от 40,2 до 60,5 квадратных метров.

Указанные в документах жилые дома решено было снести из-за их аварийного состояния.

Собственники квартир получат копии постановлений в течение десяти дней со дня подписания данных документов.