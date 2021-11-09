Власти Кемерова изымут 20 квартир в Рудничном районе города

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Администрация столицы Кузбасса опубликовала постановления, согласно которым 20 квартир и 10 земельных участков в Рудничном районе будут изъяты для муниципальных нужд.

Из документов, подписанных главой Кемерова Ильей Середюком сегодня, 9 ноября, следует, что к администрации города отойдут квартиры в домах №10, 12, 22, 25, 27, 30, 32, 35, 40 и 42 по улице Артельной. Кроме того, изъяты будут 10 земельных участков, на которых располагаются обозначенные здания.


В документах отмечается, что указанные дома будут снесены, так как их состояние признано аварийным.


Копии постановлений будут направлены собственникам жилья в течение десяти дней со дня публикации.

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