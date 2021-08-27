Власти Кемерова изменили маршруты четырех городских экспрессов

Согласно опубликованным документам, изменения коснутся маршрутов № 170э, № 171э, № 172э и № 173э.
- Так, автобус № 170э сменил маршрут с "ж.д. Вокзал — бульвар Кедровый" на "ж.д. Вокзал — ЖК "Солнечный бульвар". Его будет осуществлять один автобус большого класса.
- Автобус № 171э теперь начнет двигаться по маршруту "д.п. Комсомольский — ЖК "Солнечный бульвар" вместо "д.п. Комсомольский — бульвар Кедровый". Его будет осуществлять один автобус большого класса.
- Автобус № 172э будет курсировать по маршруту "д.п. Центральный — ЖК «Солнечный бульвар", сменив конечную остановку с "бульвар Кедровый". Его будут осуществлять три автобуса большого класса.
- Автобус № 173э также изменил маршрут с "ДК Шахтеров — бульвар Кедровый" на "ДК Шахтеров — ЖК "Солнечный бульвар". Его будет осуществлять один автобус большого класса.
Таким образом, каждый из указанных экспресс маршрутов прибавил по одной остановке в прямом и обратном направлениях.
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