Власти Кемерова изменили маршруты четырех городских экспрессов

0
Фото:  

Администрация кузбасской столицы опубликовала четыре постановления об изменении автобусных маршрутов.

Согласно опубликованным документам, изменения коснутся маршрутов № 170э, № 171э, № 172э и № 173э.

  • Так, автобус № 170э сменил маршрут с "ж.д. Вокзал — бульвар Кедровый" на "ж.д. Вокзал — ЖК "Солнечный бульвар". Его будет осуществлять один автобус большого класса.
  • Автобус № 171э теперь начнет двигаться по маршруту "д.п. Комсомольский — ЖК "Солнечный бульвар" вместо "д.п. Комсомольский — бульвар Кедровый". Его будет осуществлять один автобус большого класса.
  • Автобус № 172э будет курсировать по маршруту "д.п. Центральный — ЖК «Солнечный бульвар", сменив конечную остановку с "бульвар Кедровый". Его будут осуществлять три автобуса большого класса.
  • Автобус № 173э также изменил маршрут с "ДК Шахтеров — бульвар Кедровый" на "ДК Шахтеров — ЖК "Солнечный бульвар". Его будет осуществлять один автобус большого класса.

Таким образом, каждый из указанных экспресс маршрутов прибавил по одной остановке в прямом и обратном направлениях.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/28434

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined