Власти Кемерова избавятся от вредителей

На платформе госзакупок появился аукцион, инициированный администрацией города Кемерово. Из прикрепленных к нему документов следует, что власти объявили тендер на услуги дезинсекторов и дератизаторов. Также планируется проведение дезинфекции помещений.

Победителю тендера предстоит с 1 февраля по 31 декабря 2022 года проводить регулярную обработку более семи тысяч квадратных метров. По техническому заданию, для избавления от крыс необходимо два выезда в месяц. Уничтожение насекомых будет проводиться один раз в месяц.

Начальная цена аукциона ‒ 28 450 рублей.