Власти Кемерова анонсировали изменение расписания сезонных автобусов

Из сообщения администрации Кемерова следует, что в следующем месяце сезонные автобусы будут ходить по-другому. При этом некоторые маршруты больше не будут обслуживаться ежедневно. Так, отменяются следующие рейсы:

№ 87 «Д.п. «Комсомольский» – с.о. «Южное» - в будни рейс отправлением в 21.17 от д.п. «Комсомольский» будет выполняться до остановки «Ул. 1-я линия», т.е. рейс отправлением в 22.07 из с.о. «Южное» отменяется;

№ 89Аэ/89э «Д.п. «Комсомольский» – с.о. «Пищевик» – с.о. «Химик» - на 19.40;

№ 113 «ТРК «Променад 2» – с.о. «Маручак» на 19.05;

№ 130 «Ж.д. вокзал – с.о. «Березка» на 8.00, 19.35;

№ 135 «Д.п. «Центральный» – с.о. «Мамаевка» на 19.20;

№ 145 «Ж.д. вокзал – с.о. «Сухой Искитим» на 8.00, 19.00;

№ 146 «Д.п. «Комсомольский» – с.о. «Сухой Искитим» на 19.40;

№ 150 «ТРК «Променад» – с.о. «Строитель» на 20.00;

№ 162 «ДК им. 50-летия Октября – с.о. «Озерное» на 19.42;

№ 176 «Драмтеатр – с.о. «Азотовец» на 18.55;

№ 203/204 «Д.п. «Комсомольский» – с.о. «Октябрьский»: на 19.45 от КЭМЗ (№ 204), в 20.45 из с.о. «Октябрьский» (№ 203).

Рейсы по другим сезонным маршрутам будут осуществляться по измененному расписанию:

№ 109 «Д.п. «Центральный» – с. Подонино» по вторникам, пятницам и выходным: 8.30, 16.30;

№ 119/125 «ТРК «Променад 2» – с.о. «Семеновка» - с. Креково» ежедневно: 8.00, 12.40, 16.20;

№ 123 «Д.п. «Центральный» – с.о. «Денисово» ежедневно: 9.20, 14.35, 17.05;

№ 124 «Ж.д. вокзал – с.о. «Печатник» ежедневно: 9.00, 13.00, 17.20;

№ 140/141 «Ж.д. вокзал – с.о. «Черемушки» ежедневно: 9.20 (№ 141), 11.25 (№ 140), 14.05 (№ 141), 17.10 (140);

№ 147 «ТРК «Променад 2» – с.о. «Маручак» ежедневно: 7.30, 9.20, 12.00, 13.40, 17.10, 19.10;

№ 152 «ТРК «Променад 2» – с.о. «Медик» ежедневно: 8.35, 16.30;

№ 155/155а «Д.п. «Прогресс» – с.о. «Заря» ежедневно: 8.25, 9.45а, 12.00, 13.20а, 15.00, 16.20а, 18.30а;

№ 158/158а «Д.п. «Прогресс» – с.о. «Радуга» ежедневно: 9.25, 10.55а, 13.10, 14.30а, 17.15, 18.35а;

№ 200а «Д.п. «Центральный» – с.о. «Дружба» ежедневно: 8.20, 12.00, 18.00;

№ 201 «ТРК «Променад 2» – с.о. «Синильга» ежедневно: 10.00, 16.50;

№ 202 «Д.п. «Центральный» – с.о. «Синильга» ежедневно: 8.10, 10.30, 16.00, 18.20.

Данные изменения вступят в силу с 6 сентября, а с 11 сентября в выходные дни будут отменены следующие рейсы: