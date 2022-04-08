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Власти Калтана ввели режим повышенной готовности

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Представители администрации муниципалитета в Кемеровской области рассказали, что предпринимается сейчас для ликвидации затопления населенного пункта.

Сегодня, 8 апреля, жители поселка Малиновка в Калтанском муниципальном округе сообщили о том, что улицы заливает вода, при этом ее уровень поднимается все выше.

‒ Слов нет. <...> Даже то, что привязали к потолку, все уничтожено, ‒ возмутился один из кузбассовцев.

Сотрудники администрации Калтана прокомментировали ситуацию. Они сообщили, что накануне на реке Кондома произошли подвижки льда и образовался затор в районе ГРЭС. За сутки лед не сдвинулся, начался подъем уровня реки. Сейчас идет затопление улицы Кондомской, затронуты несколько СНТ.

‒ Начата эвакуация маломобильных и одиноко проживающих групп населения. <...> Подтоплена территория преимущественно нежилых домов садовых товариществ. Садоводы были оповещены о предстоящем подъеме уровня воды, ‒ заявили представители власти.

Кроме того, по словам сотрудников администрации, с 9:00 часов на территории Калтанского городского округа введен режим "Повышенная готовность", создана группировка из 54 человек и 12 единиц техники. В период с 12:00 до 14:00 должны пройти взрывные работы в районе ГРЭС.


Десять человек находятся в пунктах временного размещения.


Ранее жители затопленных участков поделились кадрами с места событий в социальных сетях.

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