Власти изымут землю возле ТЦ "Лапландия" для строительства новой дороги

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Кемеровские власти намерены присвоить земельный участок неподалеку от крупного ТЦ "Лапландия" в связи с работами по строительству новой дороги.

Документ с намерениями администрации кузбасской столицы изъять земельный участок и жилой объект для муниципальных нужд на улице 2-й Заречной появился на официальном сайте местных властей.


Так, из опубликованного в середине апреля постановления следует, что на территории заселенного дома будет проложена новая автомобильная дорога.

— В соответствии с утвержденной документацией по планировке указанной территории, земельный участок, расположенный по адресу: г. Кемерово, ул. 2-я Заречная, 210, определен под строительство автомобильной дороги местного значения, — указано в новом документе.

Отмечается, что собственнику строений, подлежащих изъятию, направлено уведомление о принятии данного постановления. В настоящее время сроки строительства автомобильной дороги не определены.

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