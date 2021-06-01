Документ с намерениями администрации кузбасской столицы изъять земельный участок и жилой объект для муниципальных нужд на улице 2-й Заречной появился на официальном сайте местных властей.

Так, из опубликованного в середине апреля постановления следует, что на территории заселенного дома будет проложена новая автомобильная дорога.

— В соответствии с утвержденной документацией по планировке указанной территории, земельный участок, расположенный по адресу: г. Кемерово, ул. 2-я Заречная, 210, определен под строительство автомобильной дороги местного значения, — указано в новом документе.

Отмечается, что собственнику строений, подлежащих изъятию, направлено уведомление о принятии данного постановления. В настоящее время сроки строительства автомобильной дороги не определены.