Власти изменят схему движения транспорта в Кемерове из-за "Кросса нации"

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Соревнование "Кросс нации" станет причиной ограничения движения транспорта в кемеровском Рудничном бору в предстоящую субботу.

В связи со спортивным мероприятием "Кросс нации", которое состоится уже в завтра в субботу, 18 сентября, местные власти на время изменят схему автомобильного движения в Рудничном бору.


Так, от улицы Терешковой к заезду на территорию Рудничного бора будет организовано одностороннее движение, а выезд от Рудничного бора будет осуществляться через 1-й и 2-й переулки Волкова в сторону проспекта Шахтеров.


При этом с целью улучшить пропускную способность дорог на близлежащих улицах будет запрещена стоянка автомобилей. Для информирования горожан эти участки обозначат временными дорожными знаками.

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