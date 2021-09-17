В связи со спортивным мероприятием "Кросс нации", которое состоится уже в завтра в субботу, 18 сентября, местные власти на время изменят схему автомобильного движения в Рудничном бору.



Так, от улицы Терешковой к заезду на территорию Рудничного бора будет организовано одностороннее движение, а выезд от Рудничного бора будет осуществляться через 1-й и 2-й переулки Волкова в сторону проспекта Шахтеров.





При этом с целью улучшить пропускную способность дорог на близлежащих улицах будет запрещена стоянка автомобилей. Для информирования горожан эти участки обозначат временными дорожными знаками.