Власти изменили сроки проведения ярмарок в кузбасских городах

0
Фото:  

Местное правительство сообщили, что даты проведения крупных ярмарок в городах Кемеровской области перенесены на другие числа.

Из нового документа, который появился на сайте Администрации правительства Кузбасса, следует, что в Тисульском районе мероприятие состоялось в минувшую субботу, 23 октября, хотя план его проведения ранее был назначен на 30 октября.


Что касается Калтанского городского округа, то ярмарка пройдет в предстоящий четверг, 28 октября, вместо вторника, 2 ноября, на следующей неделе.


В Тяжинском, Кемеровском, Таштагольском, Юргинском муниципальных округах также произойдут изменения. Все состоится на день раньше, чем предполагалась ранее (29 октября вместо 30-го). А вот в Мариинском и Топкинском муниципальных округах ярмарка назначена на 13 ноября вместо 30 октября. В Березовском и Мысковском городских округах чиновники перенесли торговлю на 9 и 11 ноября.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/30443

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined