Власти изменили сроки проведения ярмарок в кузбасских городах

Из нового документа, который появился на сайте Администрации правительства Кузбасса, следует, что в Тисульском районе мероприятие состоялось в минувшую субботу, 23 октября, хотя план его проведения ранее был назначен на 30 октября.

Что касается Калтанского городского округа, то ярмарка пройдет в предстоящий четверг, 28 октября, вместо вторника, 2 ноября, на следующей неделе.

В Тяжинском, Кемеровском, Таштагольском, Юргинском муниципальных округах также произойдут изменения. Все состоится на день раньше, чем предполагалась ранее (29 октября вместо 30-го). А вот в Мариинском и Топкинском муниципальных округах ярмарка назначена на 13 ноября вместо 30 октября. В Березовском и Мысковском городских округах чиновники перенесли торговлю на 9 и 11 ноября.