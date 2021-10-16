Власти изменили название новой инфекционной больницы в Новокузнецке

Кузбасские власти опубликовали распоряжение, согласно которому недавно открытая инфекционная больница в городе Новокузнецк получила новое название.
— Переименовать государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Новокузнецкая городская клиническая инфекционная больница № 8 имени В.В. Бессоненко" в государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Новокузнецкая городская клиническая инфекционная больница имени В.В. Бессоненко", — указано в документе на сайте правительства.
Можно заметить, что кардинальных перемен в названии медицинского учреждения не произошло. Однако №8 навсегда исчез из обозначения больницы. Проконтролировать процесс поручено заместителю председателя правительства по социальным вопросам Алексею Цигельнику.
Документ вступил в законную силу со дня подписания.
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