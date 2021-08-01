Власти изменили график приема пациентов в кузбасских больницах

Больницы в Кузбассе начали работать до 20:00, изменился также и график работы детских поликлиник: теперь юных жителей региона принимают до 19:00 по будням, в субботу – до 14:00. Обусловлены соответствующие корректировки тем, что за последние две недели нагрузка на медучреждения в Кузбассе снизилась.

- В связи с тем, что сейчас ситуация с обращаемостью стабильна, необходимости в увеличенном графике нет, – указала замминистра здравоохранения Кемеровской области Оксана Абросова

Чиновница также уточнила, что изменения графика работы медицинских организаций никак не скажется на доступности медицинской помощи для кузбассовцев.

Корректировки графика приема пациентов затрагивают и пункты вакцинации. Теперь привиться кузбассовцы смогут только до 20:00, обусловлено это тем, что в более позднее время к медикам за препаратом горожане почти не приходят. Однако круглосуточные пункты вакцинации продолжат работать в прежнем режиме. Именно в них смогут обратиться кузбассовцы, которые желают поставить прививку в вечернее время.

В публикации властей также уточняется, что по состоянию на 30 июля в Кузбассе имеется 785 258 доз вакцины, еще 11 700 прибудут в регион в начале следующей недели. Всего первый компонент прививки поставили 672 690 человек, из которых 193 120 – люди в возрасте старше 60 лет. Двукратно в шахтерском крае были привиты 472 767 пациентов. Ревакцинировались в Кемеровской области уже 197 граждан.