Власти из-за велосипедистов перекрыли дороги в Новокузнецке на 7 часов

Ограничения проезда введены в Новокузнецке сегодня в воскресенье, 5 сентября. Схема движения пригородного общественного транспорта будет изменена с 9:00 до 16:00 по местному времени. Стоит отметить, что в силу вступит и временный запрет на проезд для владельцев авто по следующим участкам дорог:

от перекрестка Кузнецкое шоссе — ул. Ленина до дома № 1а по Кузнецкому шоссе; до пересечения с ул. Промстроевская;

от перекрестка Кузнецкое шоссе — ул. Ленина до пересечения с ул. Промстроевская; ул. Промстроевская: от дома № 4 до перекрестка с круговым движением Космическое шоссе — Бызовское шоссе;

Космическое шоссе: от дома № 24 до перекрестка с круговым движением ул. Промстроевская — Бызовское шоссе;

Бызовское шоссе: от перекрестка с круговым движением Космическое шоссе — Бызовское шоссе до перекрестка с ул. Жиха.

Что касается пассажирского транспорта, то представители местной администрации объяснили, что его движение в выходной день будет организовано следующим образом:

№ 89 с пр. Запсибовцев (остановка "Аптека") по Ильинскому шоссе, ул. ДОЗ, пр. Строителей, Томский проезд и далее по маршруту;

№ 103,104,106,107,108 с пр. Строителей (остановка "Рембыттехника") по ул. ДОЗ, Ильинскому шоссе, ул. Жиха (остановка "Ильинский мост") и далее по маршрутам;

№ 91 временно приостановить;

№ 111 движение по маршруту № 187 (отправление в 8:15 от остановки "Малая Талда" до остановки "Космонавтов"; в 10:05 от остановки „Космонавтов“ (вместо „Дома творчества“) до остановки „Малая Талда“);

№ 112 движение по маршруту № 183 (отправление в 10:00 от остановки „Сметанино“ до остановки „Космонавтов; в 11:30 от остановки "Космонавтов" (вместо 11:00 от "Дома творчества") до остановки "Сметанино");

№ 185 движение по маршруту № 105к (отправление в 11:30 от остановки "Чистая Грива" до остановки "Дом творчества");

№ 185 отправление от "Космонавтов" на 15:20 (согласно расписанию) — возможно временная приостановка на Бызовском шоссе (до открытия).

— В свою очередь, необходимо отметить, что движение автобусных маршрутов № 24, 101, 102, 105, 105к, 110 и трамвайного маршрута № 10 будет осуществляться по действующим схемам движения, и регулироваться с помощью патрульной службы ДПС (возможно временная приостановка), — сказано в публикации на сайте мэрии города.

В связи с перекрытием дорог Управление по транспорту и связи администрации Новокузнецка порекомендовало пассажирам и автолюбителям планировать поездки заранее.