Представители ведомства страны в Центральной Америке направили письмо властям РФ, где указано требование вернуть денежные средства. потраченные Гватемалой на приобретение препарата от инфекции COVID-19 "Спутник V".

Из документа следует, что причиной для расторжения сделки послужили недостаточные объемы поставок вакцины в страну. Об этом сообщила во вторник на встрече с депутатами парламента глава Минздрава Мария Амелия Флорес.

Отмечается, что на рассмотрение просьбы у РФ есть пять дней, а после истечения указанного срока гватемальское ведомство может предпринять действия юридического характера, указала министр.

По данным газеты Prensa Libre, Гватемала внесла оплату в размере 50%, около $80 миллионов за 16 миллионов доз вакцины "Спутник V", однако к настоящему времени поставить удалось только 150 тысяч доз. Российский препарат власти центральноамериканской республики зарегистрировали в феврале.