Власти Гватемалы попросили у России вернуть деньги за партию вакцины "Спутник V"

0
Фото:  

Власти Гватемалы обратились к российскому правительству с просьбой вернуть деньги, которые были выплачены за вакцину от китайского вируса "Спутник V".

Представители ведомства страны в Центральной Америке направили письмо властям РФ, где указано требование вернуть денежные средства. потраченные Гватемалой на приобретение препарата от инфекции COVID-19 "Спутник V".


Из документа следует, что причиной для расторжения сделки послужили недостаточные объемы поставок вакцины в страну. Об этом сообщила во вторник на встрече с депутатами парламента глава Минздрава Мария Амелия Флорес.


Отмечается, что на рассмотрение просьбы у РФ есть пять дней, а после истечения указанного срока гватемальское ведомство может предпринять действия юридического характера, указала министр.


По данным газеты Prensa Libre, Гватемала внесла оплату в размере 50%, около $80 миллионов за 16 миллионов доз вакцины "Спутник V", однако к настоящему времени поставить удалось только 150 тысяч доз. Российский препарат власти центральноамериканской республики зарегистрировали в феврале.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/26602

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined