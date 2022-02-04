Власти готовы заплатить более 3 млн рублей за оценку состояния кемеровских мостов

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Власти областного центра объявили торги, в рамках которых должен определиться человек, способный оценить состояние двух мостов за несколько миллионов рублей.

Два новых тендера на выполнение инженерных изысканий в целях проектирования капремонта автомобильных мостов через реку Искитимка появились на сайте государственных закупок. В роли заказчика перечисленных работ выступила кемеровская администрация.


Из документа следует, что начальная цена контракта по поиску подрядчика для оценки Университетского моста – 1 728 422 рублей, а вот Красноармейский хоть и не намного, но обошелся дороже – 1 728 608. Все желающие поучаствовать в торгах могут подать заявки до 11 февраля.


Заказ необходимо полностью исполнить не позднее 25 марта 2022 года.

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