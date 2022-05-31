Власти: движение транспорта в центре Кемерова восстановлено

Сегодня кемеровские власти сообщили об открытии проезда по улице 50 лет Октября, где ранее проводились ремонтные работы на теплосетях. Таким образом, со вторника, 31 мая, водители автомобилей, автобусов и иных транспортных средств могут свободно передвигаться по обозначенному участку.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что в столице Кузбасса специалистам пришлось отсрочить открытие главной городской автомобильной дороги из-за неожиданных проблем, с которыми рабочие столкнулись во время ремонта.