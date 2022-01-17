Власти добавили автобусы на маршрут №51

Количество автобусных маршрутов №51 ("Парк Ангелов — д. п. "21 микрорайон") увеличилось на территории кузбасской столицы. Соответствующее заявление сделали местные власти.

Так, со слов чиновников, по этому направлению будут курсировать еще два дополнительных общественных транспорта.

— Теперь в будни на линию выходят 15 автобусов, в выходные — 12 автобусов. Расписание движения обновлено, — прокомментировали в горадминистрации.

Уточнить расписание можно на сайте УЕЗТУ или по телефону (3842) 57-46-57 (с 7:00 до 23:00 ежедневно).