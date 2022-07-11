Власти до ночи продлили работу кемеровских спасателей на водоемах

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По решению кемеровских властей, отныне рабочий день спасателей на Красном озере и Томи продлен на один час.

Отныне спасатели будут дежурить на берегах местных водоемов на час больше. По данным мэра города Кемерово Ильи Середюка, работа специалистов продлится до 22:00, а вот ранее их смена заканчивалась в 21:00.

– С середины мая вдоль берегов водных объектов работают 16 спасательных постов, где дежурят 68 опытных спасателей, – следует из сообщения.

К слову, в каждом районе водные объекты патрулируют по десять оперативных групп, в состав которых входят полицейские, специалисты горадминистрации, работники ГО и ЧС.


Так, за прошедшие выходные дни спасатели оказали помощь сразу 20 отдыхающим, которые пытались самостоятельно переплыть водоемы, но с поставленной задачей не справились.

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