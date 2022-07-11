Власти до ночи продлили работу кемеровских спасателей на водоемах

Отныне спасатели будут дежурить на берегах местных водоемов на час больше. По данным мэра города Кемерово Ильи Середюка, работа специалистов продлится до 22:00, а вот ранее их смена заканчивалась в 21:00.

– С середины мая вдоль берегов водных объектов работают 16 спасательных постов, где дежурят 68 опытных спасателей, – следует из сообщения.

К слову, в каждом районе водные объекты патрулируют по десять оперативных групп, в состав которых входят полицейские, специалисты горадминистрации, работники ГО и ЧС.

Так, за прошедшие выходные дни спасатели оказали помощь сразу 20 отдыхающим, которые пытались самостоятельно переплыть водоемы, но с поставленной задачей не справились.