Власти демонтируют более 10 незаконных построек в Кемерове

Соответствующее решение было опубликовано в двух постановлениях. В первом содержится информация о 12 противозаконных постройках, во втором – только адрес, количество объектов не уточняется, владелец - неизвестен.

Так, следуя позициям документа, расположены объекты, перечисленные в первом постановлении: Ленинский район, западнее дома № 116 по просп. Ленина; Заводский район, северо-западнее дома № 14 по ул. Юрия Двужильного; ж.р. Ягуновский, Пионер, восточнее здания №11а по ул. Пионер; ж.р. Ягуновский, Пионер, западнее дома №18 по ул. Пионер; ж.р. Ягуновский, Пионер, юго-западнее здания №9а по ул. Пионер; Заводский район, восточнее здания №2а по ул. Автозаводской; Кировский район, восточнее здания №63 по ул. Инициативной; Центральный район, южнее дома №90 по просп. Ленина; Центральный район, севернее дома №2 по ул. 9 Января; Центральный район, севернее дома №2 по ул. 9 Января; Центральный район, севернее дома №2 по ул. 9 Января; Заводский район, западнее земельного участка с кадастровым номером 42:24:0101057:47.

Участок с незаконными объектами, описанный во втором документе, расположен в Центральном районе Кемерова – южнее бульв. Пионерский, 2а, в границах земельного участка с кадастровым номером 42:24:0501013:1103.

На участках, описанных выше, располагаются различные торговые точки, а также гаражи.