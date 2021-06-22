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Власти демонтируют более 10 незаконных построек в Кемерове

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Специалисты определили ряд установленных с нарушениями объектов в областном центре Кузбасса. Демонтируют их до 31 декабря 2021 года.

Соответствующее решение было опубликовано в двух постановлениях. В первом содержится информация о 12 противозаконных постройках, во втором – только адрес, количество объектов не уточняется, владелец - неизвестен.


Так, следуя позициям документа, расположены объекты, перечисленные в первом постановлении: Ленинский район, западнее дома № 116 по просп. Ленина; Заводский район, северо-западнее дома № 14 по ул. Юрия Двужильного; ж.р. Ягуновский, Пионер, восточнее здания №11а по ул. Пионер; ж.р. Ягуновский, Пионер, западнее дома №18 по ул. Пионер; ж.р. Ягуновский, Пионер, юго-западнее здания №9а по ул. Пионер; Заводский район, восточнее здания №2а по ул. Автозаводской; Кировский район, восточнее здания №63 по ул. Инициативной; Центральный район, южнее дома №90 по просп. Ленина; Центральный район, севернее дома №2 по ул. 9 Января; Центральный район, севернее дома №2 по ул. 9 Января; Центральный район, севернее дома №2 по ул. 9 Января; Заводский район, западнее земельного участка с кадастровым номером 42:24:0101057:47.


Участок с незаконными объектами, описанный во втором документе, расположен в Центральном районе Кемерова – южнее бульв. Пионерский, 2а, в границах земельного участка с кадастровым номером 42:24:0501013:1103.


На участках, описанных выше, располагаются различные торговые точки, а также гаражи.

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