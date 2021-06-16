Власти демонтировал еще три торговых павильона в Кемерове

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На территории областного центра Кузбасса ликвидировали еще несколько нестационарных торговых объектов. Об этом сообщили в администрации города.

Стало известно, что демонтированы были объекты, расположенные близ зданий № 37 по улице Кирова и № 36 по улице Терешковой. Обусловлена их ликвидация тем, что эксплуатировались они без правоустанавливающих документов.


Отмечается, что на тот киоск, который находился ранее на улице Терешковой, регулярно жаловались местные жители. Причинами их обращений зачастую служило то, что ночью в павильоне реализовывали горячительные напитки.


Уточняется и то, что владельцев объектов заранее предупредили о грядущих мероприятиях, однако добровольно они участки не освободили.


Также в мэрии добавили, что в текущем году на территории города было ликвидировано пять подобных объектов. Демонтировать в ближайшее время планируется еще 13.

Фото: Администрация Кемерова

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