Власти через охранников запретили кемеровчанам использовать качели в Парке Ангелов

Жители кузбасской столицы выразили в Сети свое возмущение инцидентом, который произошел в Парке Ангелов. Со слов очевидцев, охранники заявили о запрете качаться на качелях, сославшись на указания, прописанные в распоряжении администрации Заводского района.

– Охрана детям запрещает качаться на качелях, объясняя то, что есть распоряжение администрации заводского района ... в связи с тем, что вокруг качелей засыпали семена нового газона (орфография и стиль автора сохранены, – прим. ред.), – написал горожанин в сообществе во "ВКонтакте".

Кроме того, автор сообщения уточнил, что охранник, который заявил о запрете, не предоставил подтверждения своим словам. Судя по снимкам, опубликованном в посте группы, мужчина предложил людям самостоятельно найти распоряжение в интернете.