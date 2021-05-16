Власти через охранников запретили кемеровчанам использовать качели в Парке Ангелов

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Кемеровчане в парке Парке Ангелов не смогли покачаться на качелях из-за охранников, которые сославшись на распоряжение властей, отказали жителям и гостям областного центра использовать качели.

Жители кузбасской столицы выразили в Сети свое возмущение инцидентом, который произошел в Парке Ангелов. Со слов очевидцев, охранники заявили о запрете качаться на качелях, сославшись на указания, прописанные в распоряжении администрации Заводского района.

– Охрана детям запрещает качаться на качелях, объясняя то, что есть распоряжение администрации заводского района ... в связи с тем, что вокруг качелей засыпали семена нового газона (орфография и стиль автора сохранены, – прим. ред.), – написал горожанин в сообществе во "ВКонтакте".

Кроме того, автор сообщения уточнил, что охранник, который заявил о запрете, не предоставил подтверждения своим словам. Судя по снимкам, опубликованном в посте группы, мужчина предложил людям самостоятельно найти распоряжение в интернете.

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