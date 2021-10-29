Власти бесплатно подведут газ к более 10 000 кузбасских участков

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Более 10 000 участков в Кемеровской области получат доступ к газу в рамках социальной программы. При этом за проведение оборудования жителям региона платить не придется.

Более 10 000 домов в Кузбассе получат доступ к газификации до 2024 года в рамках социальной программы. Отмечается, что к жилым участкам, которые попадут в план действий, все оборудование будет подведено бесплатно. Подробности рассказал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

— Мы уже создали главный региональный штаб газификации под руководством моего заместителя по промышленности, транспорту и экологии Андрея Панова, а также штабы во всех газифицированных муниципалитетах, которые будут собирать заявки от жителей. До конца 2024 года более 10 000 домов получат возможность бесплатно подвести газ к своим участкам, — передали слова главы региона в пресс-службе правительства

При этом на территории южной столицы Кузбасса строительство трех участков газовых сетей уже началось. Речь идет о Кузнецком и Орджоникидзевском районах города. В первом случае специалисты намерены проложить 10,3 километров сетей, что позволит газифицировать порядка 440 жилых домов, а на втором участке 15 километров новых сетей позволят подключить к газу более 470 частных домов. Также в Орджоникидзевском районе появится газопровод высокого давления, который даст возможность газифицировать социальные объекты и производства и вести дальнейшее развитие сети.


Стоит отметить, что расходы на установку оборудования для подачи газа в дома возьмут на себя владельцы жилых помещений.

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