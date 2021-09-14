Власти Березовского продадут спиленные из-за кладбища деревья

Земельный участок в Березовском площадью более 17 гектаров был поставлен на кадастровый учет для ритуальной деятельности в 2015 году. Однако расчищать его стали позже, поскольку потребовалось расширение местного кладбища.

– <...> отходы будут утилизированы подрядчиком самостоятельно, а древесина, полученная в ходе очистки, будет поставлена в казну города и реализована путем проведения торгов, – рассказали в горадминистрации.

Провести оценку стоимости древесины планируется до конца текущего года. Впоследствии будет выбрана дата проведения торгов, отметили представители властей.

Ранее местные жители пожаловались на вырубку насаждений в лесополосе ради кладбища.