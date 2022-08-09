Власти Белова отреагировали на информацию о падении горожанки с ребенком в люк

В социальных сетях появилось сообщение от беловчанки, которая заявила, что ее мать и годовалая дочь провалились в люк. По словам горожанки, ее родные попали в опасную ситуацию из-за управдома, которая якобы размахивала ножовкой, чем и побудила женщину отступить к колодцу. Бабушку с внучкой удалось вытащить.

Представители мэрии Белова прокомментировали инцидент. В пресс-службе администрации рассказали, что на момент происшествия на дворовой территории у дома №17 по улице Светлой канализационный колодец был закрыт металлической круглой крышкой.

‒ 06.08.2022 специализированной организацией ООО "Белгос" на колодец была установлена дополнительная бетонная крышка. Кроме того, 08.08.2022 выполнены работы по ремонту горловины колодца, ‒ гласит официальный комментарий.

Ранее жительница Белова подробно рассказала об инциденте в Сети.