Власти Белова отменили празднование Дня города из-за ЧП на "Листвяжной"

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После трагедии на шахте "Листвяжная" (ХК "СДС-Уголь") власти Белова приняли решения воздержаться от праздничных мероприятий в День города.

День города в Белове в этом году выпал на предстоящую субботу, 4 декабря. Правда, в связи со смертельном ЧП на "Листвяжной" (взрыв на шахте произошел 26 ноября) власти решили воздержаться от массовых гуляний в выходные.

Все праздничные мероприятия в городе отменены в связи с трагедией на шахте, сообщили AVOKADO в пресс-службе горадминистрации.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что власти РФ отказались от введения общенационального траура после ЧП на кузбасской шахте.

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