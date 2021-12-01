День города в Белове в этом году выпал на предстоящую субботу, 4 декабря. Правда, в связи со смертельном ЧП на "Листвяжной" (взрыв на шахте произошел 26 ноября) власти решили воздержаться от массовых гуляний в выходные.

– Все праздничные мероприятия в городе отменены в связи с трагедией на шахте, – сообщили AVOKADO в пресс-службе горадминистрации.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что власти РФ отказались от введения общенационального траура после ЧП на кузбасской шахте.