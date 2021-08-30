Власти Белова не допустят учеников в здание школы из-за сгнивших балок

В социальных сетях глава Белова Алексей Курносов рассказал о серьезных дефектах кровли школы №10, которые были выявлены на объекте еще в апреле этого года.

– В ходе работ на кровле вскрылись дополнительные проблемы: "посыпались" межкомнатные перегородки на втором этаже, потолочные балки сгнили, – написал мэр.

Изначально в планах городских властей было сдать объект в эксплуатацию к 1 сентября, но ближе к началу учебного года стало ясно, что сроки придется сдвигать. При этом чиновник отметил, что новый учебный год дети начнут в здании "Дворца творчества". Что касается завершения ремонтных работ, то точных чисел власти не указали.