Власти Белова анонсировали массовые перебои в подаче электричества

В Сети беловские власти предупредили граждан, что на этой неделе произойдут перебои с подачей электроэнергии.

Так, сегодня в понедельник, 6 июня, с 8.30 до 18.00 света не будет у жителей пгт Новый Городок – ул. Печерская, 1-87, 18-40, 56-70а, 66-124; Уральская, 8-68, 27-71, 54а; Седова, 37-153; гаражи; сады "Кедр".





Во вторник, 7 июня, с 8.30 до 18.00 запланировано отключение Центрального района – ул. Железнодорожная, 35-45; Московская, 30-31. пгт Новый Городок – ул. Герцена, 49-79, 52-82а; Репина, 80, 90-128, 83-109; 1 Межевая, 85-101.





В среду, 8 июня, с 8.30 до 18.00 будет обесточен Центральный район – ул. Степная 1-29, 18, 20; Школьная, 1-37, 2-40; Лучистая, 1, 5-10, 34, 59, 42; Парниковая. 3-29. 2-24; Подсобная, 1-19, 2-12, 28, 29; гаражное общество "Лум"; гаражи по ул. Сетевая. Пгт Новый Городок – ул. Киевская, 2-30, 3-15; Глинки, 2-26; Обская, 15-31. пгт Бачатский – ул. Молодёжная, 5-9а, 6, 9-35, 10-36; Весенняя, 36, 38, 40. мкрн. Греческий – д. 26, 136-142, 137-147; гаражи ул. Гаражная , "Сигнал".





В четверг, 9 июня, с 8.30 до 18.00 электричество пропадет в мкрн. Старо-Белово – ул. Пушкина, 1а-45, 2а-30.



В пятницу, 10 июня, на период с 8.30 до 18.00 без света останутся жители пгт Бачатский – мкрн. Солнечный, 93, 88; гаражное общество "Искра"; "Сигнал".