Власти: автобусы в Новокузнецке прогуливали рейсы из-за дефицита запчастей

Со слов мэра Новокузнецка Сергея Кузнецова, в последнее время горожане зачастили жаловаться на общественный транспорт, который "прогуливает" свои рейсы. Как оказалось, перебои в графике вызваны резким дефицитом запчастей.

– Приняли решение, что все автобусы, находящиеся в ремонтном боксе, начиная завтрашнего дня, будут иметь дорожную карту по выходу из ремзоны, – сказал градоначальник

Он добавил, что сейчас нужно оказывать помощь с импортозамещением. К примеру, можно попробовать производить необходимые детали для автобусов в Кемеровской области.