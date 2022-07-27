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Власти: автобусы в Новокузнецке прогуливали рейсы из-за дефицита запчастей

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Глава южной столицы Кузбасса сообщил о дефиците запчастей для общественного транспорта.

Со слов мэра Новокузнецка Сергея Кузнецова, в последнее время горожане зачастили жаловаться на общественный транспорт, который "прогуливает" свои рейсы. Как оказалось, перебои в графике вызваны резким дефицитом запчастей.

– Приняли решение, что все автобусы, находящиеся в ремонтном боксе, начиная завтрашнего дня, будут иметь дорожную карту по выходу из ремзоны, – сказал градоначальник

Он добавил, что сейчас нужно оказывать помощь с импортозамещением. К примеру, можно попробовать производить необходимые детали для автобусов в Кемеровской области.

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