Власти арестовали дорогую инормарку кемеровчанина за неуплату алиментов

0
Фото:  

Приставы арестовали имущество ленинск-кузнечанина за большой долг перед дочерью.

Житель Ленинска-Кузнецкого не выплачивал на регулярной основе алименты своей 11-летней дочери и в результате накопил долг 800 000 рублей.


Мужчине были предоставлены сроки для добровольного исполнения, однако задолженность погашена не была. В связи с чем ему ограничили выезд из страны.


Сотрудники кузбасской федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области наложили арест на иномарку гражданина.

— Предварительная стоимость арестованного имущества составила 1 млн. руб, — сообщают представители УФССП по Кузбассу.

У должника есть десять дней для оплаты долга, в противном случае арестованный автомобиль выставят на продажу, а средства направят на погашение долга.

Фото:  
Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/33296

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined