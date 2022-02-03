Власти арестовали дорогую инормарку кемеровчанина за неуплату алиментов

Житель Ленинска-Кузнецкого не выплачивал на регулярной основе алименты своей 11-летней дочери и в результате накопил долг 800 000 рублей.

Мужчине были предоставлены сроки для добровольного исполнения, однако задолженность погашена не была. В связи с чем ему ограничили выезд из страны.

Сотрудники кузбасской федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области наложили арест на иномарку гражданина.

— Предварительная стоимость арестованного имущества составила 1 млн. руб, — сообщают представители УФССП по Кузбассу.

У должника есть десять дней для оплаты долга, в противном случае арестованный автомобиль выставят на продажу, а средства направят на погашение долга.