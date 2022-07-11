Власти анонсировали выступления столичных звезд в Новокузнецке

В предстоящую пятницу, 15 июля, кузбасских металлургов с их профессиональным праздником поздравит Олег Газманов. Торжественный концерт состоится в Заводском районе города. Отмечается, что он выступит наряду с местными артистами.

‒ 16 июля Игорь Бурнышев — автор-исполнитель, солист группы Burito, бывший участник группы "Банд’Эрос" выступит с концертом у ТЦ "Планета", ‒ озвучил подробности мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов.

Кроме того, в субботу, 16 июля, с 15:00 по местному времени на территории города начнется III Международный фестиваль "Кузня джаз", в списке приглашенных артистов оказались: Варвара Визбор (Москва), квартет Олега Бутмана (Россия — Куба) и другие.