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Власти анонсировали выступления столичных звезд в Новокузнецке

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В южную столицу Кемеровской области съедутся российские звезды, чтобы на этой неделе провести сразу несколько праздничных концертов.

В предстоящую пятницу, 15 июля, кузбасских металлургов с их профессиональным праздником поздравит Олег Газманов. Торжественный концерт состоится в Заводском районе города. Отмечается, что он выступит наряду с местными артистами.

16 июля Игорь Бурнышев — автор-исполнитель, солист группы Burito, бывший участник группы "Банд’Эрос" выступит с концертом у ТЦ "Планета", озвучил подробности мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов.

Кроме того, в субботу, 16 июля, с 15:00 по местному времени на территории города начнется III Международный фестиваль "Кузня джаз", в списке приглашенных артистов оказались: Варвара Визбор (Москва), квартет Олега Бутмана (Россия — Куба) и другие.

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