Власти анонсировали строительство современной школы в кузбасском поселке

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Строительство современной школы начнется в кузбасском поселке уже в предстоящем 2022 году.

Подробности о возведении новой школы в поселке Пригородный Кемеровского муниципального округа сообщили представители Минстроя Кузбасса. Они отметили, что во внутреннем дворе здания образовательного учреждения будет оборудован дворик и галерея, что позволит педагогам проводить занятия под открытым небом.


У ребят появится возможность трудиться в мастерских для работы по металлу и дереву, а девочки смогут обучиться обработке тканей и технологиям кулинарии, домоводства. В проекте также предусмотрено обустройство научного центра-библиотеки, спортивный и актовый залы.

Тематика и оборудование детских площадок призваны стимулировать интерес и стремление к знаниям, повышать познавательную активность, обучать в игровой форме, пояснили в министерстве.

Для старших дошкольников и учеников 1 и 2 классов предназначены две площадки "Экспериментальная наука", для учеников 3 класса - игровая площадка, посвященная изучению истории, для 4 класса – "Астрономия".

Фото: Instagram / building.kuzbass

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