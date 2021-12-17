Власти анонсировали строительство современной школы в кузбасском поселке

Подробности о возведении новой школы в поселке Пригородный Кемеровского муниципального округа сообщили представители Минстроя Кузбасса. Они отметили, что во внутреннем дворе здания образовательного учреждения будет оборудован дворик и галерея, что позволит педагогам проводить занятия под открытым небом.

У ребят появится возможность трудиться в мастерских для работы по металлу и дереву, а девочки смогут обучиться обработке тканей и технологиям кулинарии, домоводства. В проекте также предусмотрено обустройство научного центра-библиотеки, спортивный и актовый залы.

– Тематика и оборудование детских площадок призваны стимулировать интерес и стремление к знаниям, повышать познавательную активность, обучать в игровой форме, – пояснили в министерстве.

Для старших дошкольников и учеников 1 и 2 классов предназначены две площадки "Экспериментальная наука", для учеников 3 класса - игровая площадка, посвященная изучению истории, для 4 класса – "Астрономия".