Власти анонсировали строительство нового корпуса инфекционки в Кемерове

Кемеровчане поинтересовались дальнейшей судьбой недостроенного корпуса на Волгоградской. Горожане спросили в аккаунте губернатора Сергея Цивилева в соцсетях, будет ли завершено строительство здания больницы. Власти отреагировали на вопрос.

– На территории клинической инфекционной больницы недостроенное здание обследовано, его дальнейшая достройка под размещение медицинского учреждения в связи с изменением нормативов не целесообразна, – сообщили в министерстве.

Отмечается, что сейчас решено начать проектирование для возведения нового корпуса инфекционной больницы.